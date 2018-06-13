Американская компания Tesla уволит более четырех тысяч сотрудников

Tesla уволит более четырех тысяч сотрудников, сообщает портал портал Business Insider со ссылкой на главу компании Илона Маска.

В официальным письме сотрудникам отмечается, что компания последние годы быстро росла и развивалась, что привело к дублированию некоторых обязанностей сотрудников. По его словам, на сегодняшний момент это не имеет смысла.

Маск заявил, что из-за необходимости снизить затраты компании и достичь ее рентабельности руководство приняло решение сократить около девяти процентов сотрудников.

Также он отметил, что Tesla не производила ежегодной прибыли на протяжении 15 лет. Маск заявил, что переход к экологически читой энергетике невозможен, пока компания не обеспечила устойчивую прибыль.

Штат компании насчитывает около 46 тысяч сотрудников.