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4:27   13 Июня 2018
Весь мир
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Американская компания Tesla уволит более четырех тысяч сотрудников

Американская компания Tesla уволит более четырех тысяч сотрудников

Tesla уволит более четырех тысяч сотрудников, сообщает портал  портал Business Insider со ссылкой на главу компании Илона Маска.

В официальным письме сотрудникам отмечается, что компания последние годы быстро росла и развивалась, что привело к дублированию  некоторых обязанностей сотрудников. По его словам, на сегодняшний момент это не имеет смысла.

Маск заявил, что из-за необходимости снизить затраты компании и достичь ее рентабельности руководство приняло решение сократить около девяти процентов сотрудников.

Также он отметил, что Tesla не производила ежегодной прибыли на протяжении 15 лет. Маск заявил, что переход к экологически читой энергетике невозможен, пока компания не обеспечила устойчивую прибыль.

Штат компании насчитывает около 46 тысяч сотрудников.

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Автор: Олег Королев
#илон маск #tesla
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