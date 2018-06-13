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СМИ: В России увеличили бюджетную квоту в вузах для украинцев

 Чеченский министр призвал музыканта Слепакова извиниться перед Кадыровым

Чеченский министр призвал музыканта Слепакова извиниться перед Кадыровым
Порошенко заявил о планах Украины получать газ через газопровод TANAP

Порошенко заявил о планах Украины получать газ через газопровод TANAP

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4:03   13 Июня 2018
Весь мир
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Антонов отметил заинтересованность РФ в стабильных отношениях с США

Антонов отметил заинтересованность РФ в стабильных отношениях с США

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва заинтересована в стабильных отношениях с Вашингтоном.

На торжественном приеме ко Дню России в Вашингтоне российский дипломат заявил, что Россия и США способны сделать многое для укрепления международного мира и безопасности.

Антонов подчеркнул, что обе страны сталкиваются с похожими вызовами, на которые можно было отвечать эффективнее вместе. Он отметил, что российская сторона готова работать.

В апреле посол РФ выразил надежду на восстановление российско-американских отношений, приведя в качестве примера взаимодействие государств в сфере культуры.

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Автор: Олег Королев
#антонов #посол рф в сша #российско-американские отношения
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