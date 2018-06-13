Госдеп США приветствует договоренности между Афинами и Скопье по Македонии

Госдепартамент приветствует договоренности между Скопье и Афинами об изменении названия Македонии.

Во вторник премьер-министр Македонии Зоран Заев сообщил, что с греческим коллегой Алексисом Ципрасом достигли решения в 25-летнем споре о названии бывшей югославской республики.

В заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что США приветствуют историческое соглашение. Подчеркивается, что решение укрепит региональную безопасность.

В Вашингтоне считают, что премьеры двух стран продемонстрировали дальновидность в поиске решения. В Госдепе также отметили роль представителя ООН в процессе переговоров и выразили готовность оказать нужное содействие.