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 Вице-премьер Италии назвал Россию союзником против терроризма

Вице-премьер Италии назвал Россию союзником против терроризма
3:24   13 Июня 2018
Весь мир
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Вице-премьер Италии назвал Россию союзником против терроризма

Вице-премьер Италии назвал Россию союзником против терроризма

Россия является фундаментальным союзником Европы в борьбе против терроризма, заявил вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини.

В интервью газете «Известия» он отметил, что рад тому, что его намерения в отношении России совпадают с устремлениями американского лидера Дональда Трампа.

По его словам, европейцы должны работать вместе с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы защитить цивилизацию от нападений исламистских экстремистов.

Сальвини заявил, что в отношениях с Москвой Риму нужно исходить из принципа добрососедства и поддерживать торговые отношения. По его словам, Россия это также стратегический партнер с точки зрения энергетики.

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Автор: Олег Королев
#россия #терроризм #италия #маттео сальвини
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