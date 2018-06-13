Вице-премьер Италии назвал Россию союзником против терроризма
Россия является фундаментальным союзником Европы в борьбе против терроризма, заявил вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини.
В интервью газете «Известия» он отметил, что рад тому, что его намерения в отношении России совпадают с устремлениями американского лидера Дональда Трампа.
По его словам, европейцы должны работать вместе с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы защитить цивилизацию от нападений исламистских экстремистов.
Сальвини заявил, что в отношениях с Москвой Риму нужно исходить из принципа добрососедства и поддерживать торговые отношения. По его словам, Россия это также стратегический партнер с точки зрения энергетики.