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2:59   13 Июня 2018
Весь мир
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Трамп ответил на оскорбления голливудского актера Роберта Де Ниро

Трамп ответил на оскорбления голливудского актера Роберта Де Ниро

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал грубые высказывания в его адрес со стороны актера Роберта Де Ниро.

Ранее Де Ниро на церемонии вручения театральной премии «Тони» со сцены «послал к черту» Трампа. Фраза вызвала бурные аплодисменты, многие присутствующие встал со своих мест.

Трамп на своей странице в Twiter отметил, что Де Ниро является человеком «с очень низким IQ», получавшим удары по голове от боксеров в фильмах. Он отметил, что смотрел выступление Де Ниро и теперь действительно верит, что у актера сотрясение мозга.

Американский лидер отметил, что актер не понимает того, что американская экономика сейчас находится в лучшем состоянии, занятость достигла максимального уровня, а многие компании возвращают свои средства обратно в США.

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Автор: Олег Королев
#трамп #роберт де ниро
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