СМИ: В России увеличили бюджетную квоту в вузах для украинцев

Россотрудничество увеличило квоту на бюджетные места в вузах России для поступающих граждан Украины, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Газета отмечает, что на текущий и следующий год для украинских абитуриентов выделили 490 мест. Годом ранее квота для граждан Украины составляла 474 бюджетных места.

Отмечается, что квота увеличилась из-за роста интереса к российским вузам со стороны украинцев. На текущий момент через систему russia.study поступило 1378 заявок.

Руководитель культурного центра России в Киеве Константин Воробьев отмечает, что молодые украинцы по-прежнему рассматривают РФ как одну из стран для получения высшего образования.