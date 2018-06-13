В ЕК призвали запустить новую программу макрофинансовой помощи Украине

Еврокомиссия считает важным запустить в ближайшее время новую программу макрофинансовой помощи Украине, заявил вице-президент ЕК Валдис Домбровскис.

По его словам, экономика на Украине остается хрупкой, несмотря на ее восстановление.

Также Домбровскис отметил, что размеры долгов Киева значительно вырастут в текущем и следующем годах, тем самым увеличивая нагрузку на бюджет страны.

Вице-президент ЕК отметил, что Европа не может позволить Украине потерпеть неудачу. По его словам, макрофинансовая помощь необходима вместе с прочей международной поддержкой, в частности, со стороны МВФ.