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2:30   13 Июня 2018
Весь мир
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В ЕК призвали запустить новую программу макрофинансовой помощи Украине

В ЕК призвали запустить новую программу макрофинансовой помощи Украине

Еврокомиссия считает важным запустить в ближайшее время новую программу макрофинансовой помощи Украине, заявил вице-президент ЕК Валдис Домбровскис.

По его словам, экономика на Украине остается хрупкой, несмотря на ее восстановление.

Также Домбровскис отметил, что размеры долгов Киева значительно вырастут в текущем и следующем годах, тем самым увеличивая нагрузку на бюджет страны.

Вице-президент ЕК отметил, что Европа не может позволить Украине потерпеть неудачу. По его словам, макрофинансовая помощь необходима вместе с прочей международной поддержкой, в частности, со стороны МВФ.

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Автор: Олег Королев
#украина #еврокомиссия #макрофинансовая помощь
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