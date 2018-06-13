Пятерых граждан РФ обвинили в США в нарушении режима санкций

В США пятерых сотрудников российской компании «Совфрахт» и трех сирийских граждан обвиняют в попытке поставок авиатоплива в Сирию в нарушение санкционного режима США.

Американский Минюст сообщает, что восемь предпринимателей из Сирии и России «вступили в сговор», целью которого является отправка топлива и перевода американских долларов в САР.

Средства должны были поступить на счета находящихся под санкциями лиц в нарушение экономических ограничительных мер в отношении Сирии и Крыма, без получения необходимой лицензии Минфина США.

Обвинения выдвинуты против пяти сотрудников российской транспортной компании «Совфрахт». Трое сирийских граждан также представляли интересы российской компании.

Граждан РФ и Сирии обвиняют в сговоре с целью нарушения санкций и отмывании денег. Им может грозит до 25 лет тюрьмы.