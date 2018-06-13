Мы в соц.сетях:
Чеченский министр призвал музыканта Слепакова извиниться перед Кадыровым

Чеченский министр призвал музыканта Слепакова извиниться перед Кадыровым

 Многокилометровый затор образовался на границе РФ и Белоруссии

Многокилометровый затор образовался на границе РФ и Белоруссии
Порошенко заявил о планах Украины получать газ через газопровод TANAP

Порошенко заявил о планах Украины получать газ через газопровод TANAP

 Глава Нацбанка Украины: Новый визит МВФ состоится после пересмотров тарифа на газ

Глава Нацбанка Украины: Новый визит МВФ состоится после пересмотров тарифа на газ
Пятерых граждан РФ обвинили в США в нарушении режима санкций

Пятерых граждан РФ обвинили в США в нарушении режима санкций

 ЦТАК: Ким Чен Ын согласился посетить США, а Трамп - КНДР

ЦТАК: Ким Чен Ын согласился посетить США, а Трамп - КНДР
Чеченский министр призвал музыканта Слепакова извиниться перед Кадыровым

Чеченский министр призвал музыканта Слепакова извиниться перед Кадыровым

 Многокилометровый затор образовался на границе РФ и Белоруссии

Многокилометровый затор образовался на границе РФ и Белоруссии
Порошенко заявил о планах Украины получать газ через газопровод TANAP

Порошенко заявил о планах Украины получать газ через газопровод TANAP

 Глава Нацбанка Украины: Новый визит МВФ состоится после пересмотров тарифа на газ

Глава Нацбанка Украины: Новый визит МВФ состоится после пересмотров тарифа на газ
Пятерых граждан РФ обвинили в США в нарушении режима санкций

Пятерых граждан РФ обвинили в США в нарушении режима санкций

 ЦТАК: Ким Чен Ын согласился посетить США, а Трамп - КНДР

ЦТАК: Ким Чен Ын согласился посетить США, а Трамп - КНДР
1:44   13 Июня 2018
Весь мир
38

ЦТАК: Ким Чен Ын согласился посетить США, а Трамп - КНДР

ЦТАК: Ким Чен Ын согласился посетить США, а Трамп - КНДР

Американский лидер Дональд Трамп согласился посетить Северную Корею, в свою очередь Ким Чен Ын принял приглашение в США.

Северокорейское агентство ЦТАК сообщает, что северокорейский лидер пригласил Трампа посетить Пхеньян в удобное для него время. В свою очередь американский президент призвал Ким Чен Ына нанести визит в США.

Оба лидера приняли приглашения друг друга. ЦТАК подчеркивает, что оба главы государства уверены, что это послужит  важным событием для отношений Пхеньяна и Вашингтона.

Ранее Трамп заявил, что найдет подходящее время для визита в Северную Корею.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#трамп #ким чен ын
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Руководство ДНР не знает о разрушении дамбы завода химотходов в Торецке Ближнее зарубежье
Руководство ДНР не знает о разрушении дамбы завода химотходов в Торецке
По информации министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины, в хранилище, где произошло ЧП, находится 270 тонн химикатов.
17:32   12 Июня 2018
169
Вассерман: Гайдар бежит из Одессы, боясь расплаты Ближнее зарубежье

Вассерман: Гайдар бежит из Одессы, боясь расплаты

15:49   12 Июня 2018
3025
Вице-председатель комитета ООН: Обвинения Украины в адрес РФ снова отклонят Весь мир

Вице-председатель комитета ООН: Обвинения Украины в адрес РФ снова отклонят

13:51   12 Июня 2018
582
Скорых результатов от встречи Трампа и Ким Чен Ына ждать не стоит — Клинцевич Весь мир

Скорых результатов от встречи Трампа и Ким Чен Ына ждать не стоит — Клинцевич

12:13   12 Июня 2018
103
Самое читаемое
Алиев предложил Порошенко поучаствовать в проекте «Южного газового коридора»

Алиев предложил Порошенко поучаствовать в проекте «Южного газового коридора»

 Как Ким Чен Ын опустил США до своего уровня

Как Ким Чен Ын опустил США до своего уровня

 Вассерман: Гайдар бежит из Одессы, боясь расплаты

Вассерман: Гайдар бежит из Одессы, боясь расплаты

 Учителя запустили флешмоб в поддержку уволенной за фото в купальнике коллеги

Учителя запустили флешмоб в поддержку уволенной за фото в купальнике коллеги