ЦТАК: Ким Чен Ын согласился посетить США, а Трамп - КНДР

Американский лидер Дональд Трамп согласился посетить Северную Корею, в свою очередь Ким Чен Ын принял приглашение в США.

Северокорейское агентство ЦТАК сообщает, что северокорейский лидер пригласил Трампа посетить Пхеньян в удобное для него время. В свою очередь американский президент призвал Ким Чен Ына нанести визит в США.

Оба лидера приняли приглашения друг друга. ЦТАК подчеркивает, что оба главы государства уверены, что это послужит важным событием для отношений Пхеньяна и Вашингтона.

Ранее Трамп заявил, что найдет подходящее время для визита в Северную Корею.