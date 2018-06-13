В сирийской провинции Хомс военные изъяли более 8,5 тысячи боеприпасов

Сирийские военные изъяли в провинции Хомс более 8,5 тысяч боеприпасов, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон.

Также были изъяты и переданы правительственным войскам противотанковая управляемая ракета, три реактивных кумулятивных мины и 52 ручных противотанковых гранатомета.

РИА «Новости» со ссылкой на центр сообщает, что в восточной части поселения Умм-Шаршух также удалось найти тайник с боеприпасами.

Ранее глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу предложил странам-членам СНГ помочь наладить мирную жизнь в Сирии.