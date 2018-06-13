Мы в соц.сетях:
Чеченский министр призвал музыканта Слепакова извиниться перед Кадыровым

Чеченский министр призвал музыканта Слепакова извиниться перед Кадыровым

 Многокилометровый затор образовался на границе РФ и Белоруссии

Многокилометровый затор образовался на границе РФ и Белоруссии
Порошенко заявил о планах Украины получать газ через газопровод TANAP

Порошенко заявил о планах Украины получать газ через газопровод TANAP

 Глава Нацбанка Украины: Новый визит МВФ состоится после пересмотров тарифа на газ

Глава Нацбанка Украины: Новый визит МВФ состоится после пересмотров тарифа на газ
Пятерых граждан РФ обвинили в США в нарушении режима санкций

Пятерых граждан РФ обвинили в США в нарушении режима санкций

 ЦТАК: Ким Чен Ын согласился посетить США, а Трамп - КНДР

ЦТАК: Ким Чен Ын согласился посетить США, а Трамп - КНДР
Чеченский министр призвал музыканта Слепакова извиниться перед Кадыровым

Чеченский министр призвал музыканта Слепакова извиниться перед Кадыровым

 Многокилометровый затор образовался на границе РФ и Белоруссии

Многокилометровый затор образовался на границе РФ и Белоруссии
Порошенко заявил о планах Украины получать газ через газопровод TANAP

Порошенко заявил о планах Украины получать газ через газопровод TANAP

 Глава Нацбанка Украины: Новый визит МВФ состоится после пересмотров тарифа на газ

Глава Нацбанка Украины: Новый визит МВФ состоится после пересмотров тарифа на газ
Пятерых граждан РФ обвинили в США в нарушении режима санкций

Пятерых граждан РФ обвинили в США в нарушении режима санкций

 ЦТАК: Ким Чен Ын согласился посетить США, а Трамп - КНДР

ЦТАК: Ким Чен Ын согласился посетить США, а Трамп - КНДР
1:18   13 Июня 2018
Весь мир
34

В сирийской провинции Хомс военные изъяли более 8,5 тысячи боеприпасов

В сирийской провинции Хомс военные изъяли более 8,5 тысячи боеприпасов

Сирийские военные изъяли в провинции Хомс более 8,5 тысяч боеприпасов, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон.

Также были изъяты и переданы правительственным войскам противотанковая управляемая ракета, три реактивных кумулятивных мины и 52 ручных противотанковых гранатомета.

РИА «Новости» со ссылкой на центр сообщает, что в восточной части поселения Умм-Шаршух также удалось найти тайник с  боеприпасами.

Ранее глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу предложил странам-членам СНГ помочь наладить мирную жизнь в Сирии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сирия #боеприпасы #провинция хомс
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Руководство ДНР не знает о разрушении дамбы завода химотходов в Торецке Ближнее зарубежье
Руководство ДНР не знает о разрушении дамбы завода химотходов в Торецке
По информации министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины, в хранилище, где произошло ЧП, находится 270 тонн химикатов.
17:32   12 Июня 2018
169
Вассерман: Гайдар бежит из Одессы, боясь расплаты Ближнее зарубежье

Вассерман: Гайдар бежит из Одессы, боясь расплаты

15:49   12 Июня 2018
3025
Вице-председатель комитета ООН: Обвинения Украины в адрес РФ снова отклонят Весь мир

Вице-председатель комитета ООН: Обвинения Украины в адрес РФ снова отклонят

13:51   12 Июня 2018
582
Скорых результатов от встречи Трампа и Ким Чен Ына ждать не стоит — Клинцевич Весь мир

Скорых результатов от встречи Трампа и Ким Чен Ына ждать не стоит — Клинцевич

12:13   12 Июня 2018
103
Самое читаемое
Алиев предложил Порошенко поучаствовать в проекте «Южного газового коридора»

Алиев предложил Порошенко поучаствовать в проекте «Южного газового коридора»

 Как Ким Чен Ын опустил США до своего уровня

Как Ким Чен Ын опустил США до своего уровня

 Вассерман: Гайдар бежит из Одессы, боясь расплаты

Вассерман: Гайдар бежит из Одессы, боясь расплаты

 Учителя запустили флешмоб в поддержку уволенной за фото в купальнике коллеги

Учителя запустили флешмоб в поддержку уволенной за фото в купальнике коллеги