Судебные иски Украины против России не имеют перспектив, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Ранее МИД Украины подал в суд ООН меморандум, в котором Киев обвиняет Москву в «финансировании терроризма и расовой дискриминации», а также требует финансовую компенсацию за ущерб.

В интервью РИА «Новости» Цеков отметил, что украинским властям не удастся нанести урон России и получить деньги. По его словам, у исков Киева нет перспектив.

Сенатор заявил, что именно Украина виновата в дискриминации граждан. Об этом свидетельствуют принятые законодательные акты, такие как антиконституционный закон об обязательном образовании на украинском языке.

Цеков заявил, что обвинения в терроризме и дискриминации необоснованны с учетом того, что их выдвигает страна, поощряющая нацизм и фашизм. Парламентарий отметил, что придет время, когда киевские политики сами предстанут перед судом.