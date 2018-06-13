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0:56   13 Июня 2018
Весь мир
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Сенатор: Иски Украины против России не имеют перспективы

Сенатор: Иски Украины против России не имеют перспективы

Судебные иски Украины против России не имеют перспектив, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Ранее МИД Украины подал в суд ООН меморандум, в котором Киев обвиняет Москву в «финансировании терроризма и расовой дискриминации», а также требует финансовую компенсацию за ущерб.

В интервью РИА «Новости» Цеков отметил, что украинским властям не удастся нанести урон России и получить деньги. По его словам, у исков Киева нет перспектив.

Сенатор заявил, что именно Украина виновата в дискриминации граждан. Об этом свидетельствуют принятые законодательные акты, такие как антиконституционный закон об обязательном образовании на украинском языке.

Цеков заявил, что обвинения в терроризме и дискриминации необоснованны с учетом того, что их выдвигает страна, поощряющая нацизм и фашизм. Парламентарий отметил, что придет время, когда киевские политики сами предстанут перед судом.

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Автор: Олег Королев
#россия #украина #совфед #цеков #иски в оон
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