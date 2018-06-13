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СМИ: Захвативший заложников в столице Франции является марокканцем

СМИ: Захвативший заложников в столице Франции является марокканцем

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0:42   13 Июня 2018
Весь мир
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СМИ: Захвативший заложников в столице Франции является марокканцем

СМИ: Захвативший заложников в столице Франции является марокканцем

Захвативший в Париже заложников и задержанный при штурме мужчина является выходцем из Марокко, сообщает BFMTV со ссылкой на источники.

Согласно данным телеканала, речь идет 27-летнем марокканце. Мужчина не представлял угрозу госбезопасности и не фигурировал в списках люде, склонных к «радикализации террористического характера».

Во вторник днем злоумышленник захватил заложников в Х округе Парижа. Запершись в здании, он заявлял, что имеет при себе взрывное устройство, а также требовал связать его с посольством Ирана.

Полицейский спецназ предпринял штурм. Все заложники были освобождены. Бомбы у злоумышленника при себе не оказалось.

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Автор: Олег Королев
#франция #париж #захват заложников
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