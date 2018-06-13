Мы в соц.сетях:
Чеченский министр призвал музыканта Слепакова извиниться перед Кадыровым

Чеченский министр призвал музыканта Слепакова извиниться перед Кадыровым

 Многокилометровый затор образовался на границе РФ и Белоруссии

Многокилометровый затор образовался на границе РФ и Белоруссии
Порошенко заявил о планах Украины получать газ через газопровод TANAP

Порошенко заявил о планах Украины получать газ через газопровод TANAP

 Глава Нацбанка Украины: Новый визит МВФ состоится после пересмотров тарифа на газ

Глава Нацбанка Украины: Новый визит МВФ состоится после пересмотров тарифа на газ
СМИ: Захвативший заложников в столице Франции является марокканцем

СМИ: Захвативший заложников в столице Франции является марокканцем

 Эрдоган заявил о готовности применить С-400

Эрдоган заявил о готовности применить С-400
Чеченский министр призвал музыканта Слепакова извиниться перед Кадыровым

Чеченский министр призвал музыканта Слепакова извиниться перед Кадыровым

 Многокилометровый затор образовался на границе РФ и Белоруссии

Многокилометровый затор образовался на границе РФ и Белоруссии
Порошенко заявил о планах Украины получать газ через газопровод TANAP

Порошенко заявил о планах Украины получать газ через газопровод TANAP

 Глава Нацбанка Украины: Новый визит МВФ состоится после пересмотров тарифа на газ

Глава Нацбанка Украины: Новый визит МВФ состоится после пересмотров тарифа на газ
СМИ: Захвативший заложников в столице Франции является марокканцем

СМИ: Захвативший заложников в столице Франции является марокканцем

 Эрдоган заявил о готовности применить С-400

Эрдоган заявил о готовности применить С-400
0:24   13 Июня 2018
Весь мир
38

Эрдоган заявил о готовности применить С-400

Эрдоган заявил о готовности применить С-400

Турция намерена использовать российские зенитные ракетные комплексы С-400 при необходимости, сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, системы будут не просто закуплены и размещены на складе. Президент Турции подчеркнул, что данные ЗРК являются оборонными и поэтому при необходимости Анкара будет их использовать.

Также Эрдоган отметил, что на протяжении нескольких лет Турция запрашивала подобное вооружение у США, однако после получила отказ. По его словам, турецкая сторона «устала» от подобного отношения.

Лидер Турции отметил, что российская сторона отреагировала на данный запрос привлекательным предложением, согласилась на совместное производства и предложили хорошие условия займа.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#турция #эрдоган #с 400
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Руководство ДНР не знает о разрушении дамбы завода химотходов в Торецке Ближнее зарубежье
Руководство ДНР не знает о разрушении дамбы завода химотходов в Торецке
По информации министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины, в хранилище, где произошло ЧП, находится 270 тонн химикатов.
17:32   12 Июня 2018
164
Вассерман: Гайдар бежит из Одессы, боясь расплаты Ближнее зарубежье

Вассерман: Гайдар бежит из Одессы, боясь расплаты

15:49   12 Июня 2018
2994
Вице-председатель комитета ООН: Обвинения Украины в адрес РФ снова отклонят Весь мир

Вице-председатель комитета ООН: Обвинения Украины в адрес РФ снова отклонят

13:51   12 Июня 2018
577
Скорых результатов от встречи Трампа и Ким Чен Ына ждать не стоит — Клинцевич Весь мир

Скорых результатов от встречи Трампа и Ким Чен Ына ждать не стоит — Клинцевич

12:13   12 Июня 2018
100
Самое читаемое
Алиев предложил Порошенко поучаствовать в проекте «Южного газового коридора»

Алиев предложил Порошенко поучаствовать в проекте «Южного газового коридора»

 Как Ким Чен Ын опустил США до своего уровня

Как Ким Чен Ын опустил США до своего уровня

 Вассерман: Гайдар бежит из Одессы, боясь расплаты

Вассерман: Гайдар бежит из Одессы, боясь расплаты

 Учителя запустили флешмоб в поддержку уволенной за фото в купальнике коллеги

Учителя запустили флешмоб в поддержку уволенной за фото в купальнике коллеги