Эрдоган заявил о готовности применить С-400

Турция намерена использовать российские зенитные ракетные комплексы С-400 при необходимости, сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, системы будут не просто закуплены и размещены на складе. Президент Турции подчеркнул, что данные ЗРК являются оборонными и поэтому при необходимости Анкара будет их использовать.

Также Эрдоган отметил, что на протяжении нескольких лет Турция запрашивала подобное вооружение у США, однако после получила отказ. По его словам, турецкая сторона «устала» от подобного отношения.

Лидер Турции отметил, что российская сторона отреагировала на данный запрос привлекательным предложением, согласилась на совместное производства и предложили хорошие условия займа.