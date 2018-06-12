Чеченский министр призвал музыканта Слепакова извиниться перед Кадыровым
Чеченские власти считают низкопробным юмор Семена Слепакова, где он советует назначить главу Чечни Рамзана Кадырова тренером сборной РФ по футболу, сообщил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
По его словам, Кадыров неоднократно показывал, что способен выполнять сложные задачи. Министр отметил, что ролик мог показать смешным только Слепакову и его окружению, а не любителям поэзии и музыки.
Умаров в интервью РИА «Новости» отметил, что автору следовало бы выражаться не в «нарочито пошлой, гадкой и низкопробной форме», а также не издеваться над сборной страны перед самым стам соревнования.
По его мнению, Слепакову следует извиниться перед сборной и Кадыровым.