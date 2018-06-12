Политолог: Руанда хочет видеть Россию гарантом своей безопасности

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в интервью ФАН рассказал о перспективах сотрудничества африканской Руанды и России.

Накануне прошла встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой руандского МИД Луизой Мушикивабо, на которой обсуждался вопрос усиления системы ПВО Руанды с помощью российского вооружения. Руандский министр также отметил, что Россия могла бы сыграть ключевую роль в миротворчестве в Африке.

По словам Кошкина, страны Африки тянутся к Москве еще с советских времен, и на данный момент эти связи восстанавливаются.

Так, кроме экономического, гуманитарного и культурного партнерства стало актуальным сотрудничество в борьбе с международным терроризмом, который после поражения в Сирии намерен обосноваться в Африке, где из-за постоянных гражданских войн и проблем социально-экономического характера есть предпосылки к этому.

В интервью агентству завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова напомнил, что многие эксперты прогнозирует всплеск строительства мнимого халифата в странах Африки и считают, что это случится не без участия США.

Кошкин отметил, что у России есть опыт борьбы с терроризмом и она готова помочь тем странам, в которых готовится новый этап «арабской весны». По его словам, Руанда, как и многие другие африканские страны, видит в РФ гаранта безопасности в регионе.