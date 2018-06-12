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Порошенко заявил о планах Украины получать газ через газопровод TANAP

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23:14   12 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Порошенко заявил о планах Украины получать газ через газопровод TANAP

Порошенко заявил о планах Украины получать газ через газопровод TANAP

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Киев может начать получать газ из Трансанатолийского газопровода (TANAP).

На своей странице в Twitter он написал, что украинская сторона сможет наладить поставки голубого топлива через Румынию и Болгарию. При этом он отметил, что трубопровод поспособствует налаживанию энергетической безопасности в регионе.

В провинции Турции Эскишехир несколько часов назад прошла церемония открытия TANAP. Турецкий лидер Эрдоган заявил, что уже через год с помощью газопровода планируется осуществить первую поставку газа в Грецию.

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Автор: Олег Королев
#порошенко #газ #tanap
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