Порошенко заявил о планах Украины получать газ через газопровод TANAP

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Киев может начать получать газ из Трансанатолийского газопровода (TANAP).

На своей странице в Twitter он написал, что украинская сторона сможет наладить поставки голубого топлива через Румынию и Болгарию. При этом он отметил, что трубопровод поспособствует налаживанию энергетической безопасности в регионе.

В провинции Турции Эскишехир несколько часов назад прошла церемония открытия TANAP. Турецкий лидер Эрдоган заявил, что уже через год с помощью газопровода планируется осуществить первую поставку газа в Грецию.