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21:59   12 Июня 2018
Весь мир
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Израиль приветствовал саммит США и КНДР

Израиль приветствовал саммит США и КНДР

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что прошедшая встреча лидеров США и Северной Кореи является важным шагом на пути по ядерному разоружению Корейского полуострова.

Также политик похвалил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа за ужесточение политики в отношении Ирана. Подход администрации Белого дома в данном вопросе является важным для Израиля и всего мира, отметил Нетаньяху. Премьер поздравил Трампа с прошедшим «историческим» саммитом. Встреча послужит дальнейшему разоружению Корейского полуострова.

Встреча Трампа и лидера КНДР Кич Чен Ына прошла в Сингапуре. Стороны подтвердили приверженность к ядерному разоружению региона.

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Автор: Павел Никифоров
#сша #кндр #трамп #израиль #ким чен ын #нетаньяху #саммит сша и кндр
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