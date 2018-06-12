Израиль приветствовал саммит США и КНДР

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что прошедшая встреча лидеров США и Северной Кореи является важным шагом на пути по ядерному разоружению Корейского полуострова.

Также политик похвалил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа за ужесточение политики в отношении Ирана. Подход администрации Белого дома в данном вопросе является важным для Израиля и всего мира, отметил Нетаньяху. Премьер поздравил Трампа с прошедшим «историческим» саммитом. Встреча послужит дальнейшему разоружению Корейского полуострова.

Встреча Трампа и лидера КНДР Кич Чен Ына прошла в Сингапуре. Стороны подтвердили приверженность к ядерному разоружению региона.