Макрон и Роухани обсудили СВПД в телефонном разговоре

Беседа президента Франции Эммануэля Макрона и лидера Ирана Хасана Роухани состоялась во вторник, 12 июня.

Политики обсудили Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

Макрон в телефонной беседе напомнил, что Париж, Лондон, Берлин, Москва и Пекин готовы реализовывать венское соглашение по атому Тегерана. Также президент Франции проинформировал коллегу о ведущейся деятельности. Макрон надеется, что Иран выполнит обязательства «без двусмысленностей».

Роухани ранее предлагал провести встречу комиссии по СПВД. Макрон в разговоре выдвинул ответное предложение: провести переговоры на министерском уровне в ближайшие недели.