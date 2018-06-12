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 Македонию будут называть Республика Северная Македония

Македонию будут называть Республика Северная Македония
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 Македонию будут называть Республика Северная Македония

Македонию будут называть Республика Северная Македония
21:04   12 Июня 2018
Весь мир
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Македонию будут называть Республика Северная Македония

Македонию будут называть Республика Северная Македония

Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр страны Зоран Заев.

Ранее он и его греческий коллега Алексис Ципрас достигли соглашения по конституционному названию Республики Македония. Такой шаг дает возможность вступить Скопье в Европейский союз и примкнуть в Североатлантическому альянсу.

Позже Ципрас позитивно оценил соглашение со Скопье и рассказал, что сообщил о достигнутой договоренности президенту Греции Прокопису Павлопулосу.

Спор о названии между двумя странами растянулся на 25 лет. Греция хотела переименовать название соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония.

Сообщается, что теперь Македония ожидает, когда будут определены даты начала переговоров о вступлении в Евросоюз и НАТО.

Македонию будут называть Республика Северная Македония

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Автор: Ольга Шпакова
#ес #нато #политика #греция #македония
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