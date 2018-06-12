Столтенберг назвал историческим саммит США и КНДР

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс приветствует саммит США и Северной Кореи. Слова политика привела пресс-служба организации.

Альянс поддержал усилия обеих сторон, которые могут привести к ядерному разоружению Корейского полуострова. Регион, свободный от оружия массового поражения, станет безопасным не только для партнеров НАТО в регионе, но и для мирового сообщества. Также Столтенберг охарактеризовал прошедшую встречу как историческую.

Встреча представителей США и КНДР прошла в Сингапуре во вторник, 12 июня. Глава Белого дома Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретились в отеле. Стороны в конце переговоров подписали «подробный» документ, после которого ядерное разоружение начнется «очень быстро», отметил американский лидер. Ким Чен Ын заявил, что саммит положит начало большим переменам в обозримом будущем.