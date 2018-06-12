Москвичей предупредили о пробках на дорогах в канун открытия ЧМ

Дорожная ситуация в российской столице осложнится 13 и 14 июня в канун открытия чемпионата мира по футболу.

Горожанам рекомендуется отказаться от поездок на личном транспорте и пересесть на городской, указала пресс-служба московского департамента транспорта.

В эти дни в Москву прибудет большое число гостей, болельщиков, делегаций из разных стран мира. Из-за высокого уровня мероприятия и приездом различных персон в городе будут вводиться дополнительные ограничения движения, особенно это коснется центра столицы.

Также по городу будут передвигаться клиентские группы FIFA и автобусы болельщиков.

Департамент отметил, что городской транспорт подготовлен к увеличению пассажирской нагрузки.

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира пройдут в 11 городах.

Ранее сообщалось, что в Россию прилетела английская сборная по футболу. Ее разместят в отеле в Репино.