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 Сборная Англии по футболу прибыла в Петербург для участия в ЧМ-2018

Сборная Англии по футболу прибыла в Петербург для участия в ЧМ-2018
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20:08   12 Июня 2018
Россия
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Сборная Англии по футболу прибыла в Петербург для участия в ЧМ-2018

Сборная Англии по футболу прибыла в Петербург для участия в ЧМ-2018

Английская сборная и тренерский штаб команды прилетели в Россию на чемпионат мира.

Самолет прибыл в петербургский аэропорт Пулково. Английских футболистов разместят в отеле поселка Репино, который находится в Курортном районе Северной столицы.

Для тренировок перед чемпионатом англичанам предоставят стадион "Спартак" в Зеленогорске. В среду, 13 июня, там пройдет открытая тренировка.

Англичане прибыли на ЧМ под руководством Гарета Саутгейта, который работает с командой с осени 2016 года, после ухода Сэма Эллардайса, которого заподозрили в коррупции.

Ранее сообщалось, что в Россию прибыли сборная Германии и сборная Южной Кореи.

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Автор: Ольга Шпакова
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