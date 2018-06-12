Сборная Германии прибыла в Россию на чемпионат мира

Сборная Германии по футболу прилетела в Москву для участия в чемпионате мира.

Немецких футболистов, которые являются действующими чемпионами мира, расположили на базе московского ЦСКА в Ватутинках.

Сборная Германии выступит на чемпионате мира в группе F. Она сыграет с Мексикой в 17 июня в "Лужниках", с командой Швеции 23 июня в Сочи, а также с корейскими футболистами 27 июня в Казани.

Также сообщается, что в Петербург прибыла сборная по футболу Южной Кореи. Из аэропорта футболистов сразу отвезли в отель. Тренировочной базой для этой сборной будет стадион "Спартак" в городе Ломоносов.

Данную тренировочную площадку в пригороде Петербурга специально реконструировали, также на ее территории построили трехэтажное здание.