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19:40   12 Июня 2018
Россия
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Сборная Германии прибыла в Россию на чемпионат мира

Сборная Германии прибыла в Россию на чемпионат мира

Сборная Германии по футболу прилетела в Москву для участия в чемпионате мира.

Немецких футболистов, которые являются действующими чемпионами мира, расположили на базе московского ЦСКА в Ватутинках.

Сборная Германии выступит на чемпионате мира в группе F. Она сыграет с Мексикой в 17 июня в "Лужниках", с командой Швеции 23 июня в Сочи, а также с корейскими футболистами 27 июня в Казани.

Сборная Германии прибыла в Россию на чемпионат мира

Также сообщается, что в Петербург прибыла сборная по футболу Южной Кореи. Из аэропорта футболистов сразу отвезли в отель. Тренировочной базой для этой сборной будет стадион "Спартак" в городе Ломоносов.

Данную тренировочную площадку в пригороде Петербурга специально реконструировали, также на ее территории построили трехэтажное здание.

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Автор: Ольга Шпакова
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