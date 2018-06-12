Аваков предложил отказаться от минских соглашений

Предложение об отказе от «Минска-2» глава МВД Украины Арсен Аваков опубликовал в издании «Украинская правда».

Министр заявил о готовой новой стратегии «деоккупации и реинтеграции» Донбасса, разработанной МВД на основе «Механизма малых шагов». Минские же соглашения находятся вне правового поля Украины, поэтому Верховная рада не может их ратифицировать.

Также Аваков считает необходимым принять два новых закона, об амнистии и «коллаборантах». В новом плане предусматривается отдельный участок, куда необходимо отвести силы противника. Таким образом появится безопасная зона, отмечает министр.

Далее Аваков предлагает постепенно вводить миротворцев ООН в Донбасс. Операцию нужно начать на примере одного города или района. Специалисты разминируют территории и займутся экологическими проблемами. Выборы в Донбассе должны пройти не ранее чем три года спустя после прекращения огня.

Россия неоднократно отмечала необходимость исполнения минских соглашений.