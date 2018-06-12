Захвативший заложников в Париже мужчина требует связать его с послом Ирана
О происшествии проинформировала префектура полиции.
Сообщается, что полицейские проводят спецоперацию. В городе слышны звуки сирен полицейских машин. Как сообщают местные СМИ, мужчина захватил несколько человек и требует встречи с иранским послом во Франции.
В полиции не расценивают инцидент как террористический акт. Правоохранители перекрыли улицу Петит экюри в 10-м округе, там проводится полицейская операция. Также к месту происшествия прибыли и пожарные.
Точное число заложников не называется. Сам мужчина заявил полицейским, что захватил трех человек. Телеканал СNEWS передает, что один из заложников тяжело ранен в голову. Также сообщается, что он удерживает беременную женщину.
По данным местных СМИ, злоумышленник утверждает, что у него есть сообщник.
Opération de police dans le #10eme arrondissement de #Paris où un homme retient des #otages pic.twitter.com/7AO5LUE3Ji— Xenia__Sputnik (@XseniaSputnik) June 12, 2018