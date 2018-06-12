Захвативший заложников в Париже мужчина требует связать его с послом Ирана

О происшествии проинформировала префектура полиции.

Сообщается, что полицейские проводят спецоперацию. В городе слышны звуки сирен полицейских машин. Как сообщают местные СМИ, мужчина захватил несколько человек и требует встречи с иранским послом во Франции.

В полиции не расценивают инцидент как террористический акт. Правоохранители перекрыли улицу Петит экюри в 10-м округе, там проводится полицейская операция. Также к месту происшествия прибыли и пожарные.

Точное число заложников не называется. Сам мужчина заявил полицейским, что захватил трех человек. Телеканал СNEWS передает, что один из заложников тяжело ранен в голову. Также сообщается, что он удерживает беременную женщину.

По данным местных СМИ, злоумышленник утверждает, что у него есть сообщник.