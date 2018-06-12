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18:52   12 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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ЛНР: Группа спецназа Украины в военной форме РФ прибыла к линии разграничения

ЛНР: Группа спецназа Украины в военной форме РФ прибыла к линии разграничения

Подразделение остановилось в населенном пункте Счастье, подконтрольном Киеву. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Представитель самопровозглашенной республики считает, что Киев может использовать российскую форму для провокаций против ЛНР и России. Сообщается, что Украина стягивает военную технику у границы Донбасса, большая часть которой находится в лесу у деревни Гречишино. По периметру выставлены патрули ВСУ. Киев использует средства РЭБ для защиты от наблюдательных дронов СММ ОБСЕ.

Марочко добавил, что к Северодонецку доставили 122-миллиметровые артиллерийские снаряды и боеприпасы. В ЛНР попросили СММ ОБСЕ активизировать наблюдение за ВСУ, чтобы отметить возможные нарушения. Также в республике хотят добиться отвода киевской техники на прежние позиции.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #донбасс #украина #всу #киев #лнр #политика #весь мир
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