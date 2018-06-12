Трамп заявил, что может разочароваться в Ким Чен Ыне через год

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что доверяет северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, однако допускает, что спустя год это окажется его ошибкой.

Об этом сообщает ABC. Как отметил президент Соединенных Штатов, многие вещи могут измениться.

Он также прокомментировал свои давние жесткие заявления касательно Ким Чен Ына. Глава США подчеркнул, что первая личная встреча с ним произошла только сейчас и выразил мнение, что лидер КНДР действительно намерен многое сделать для блага своей страны.

Саммит президента США и лидера КНДР состоялся 12 июня в Сингапуре. По завершении встречи Трамп и Ким Чен Ын подписали итоговый документ. В нем говорится о том, что Вашингтон предоставит КНДР гарантии безопасности после денуклеаризации Корейского полуострова.

Ким Чен Ын назвал соглашение историческим и сулящим перемены. Трамп также выразил удовлетворение состоявшейся встречей и ее результатами.