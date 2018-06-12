Алиев предложил Порошенко поучаствовать в проекте «Южного газового коридора»

Президент Украины Петр Порошенко с рабочим визитом посетил Азербайджан. Там политик встретился с главой государства Ильхамом Алиевым.

На странице в твиттере Порошенко написал о поступившем от Алиева предложении поучаствовать в проекте «Южного газового коридора» (ЮГК). Также главы государств затронули вопрос о сотрудничестве Баку и Киева в энергетической области.

Алиев поблагодарил Порошенко за помощь при открытии Торгового дома Азербайджана в украинской столице.