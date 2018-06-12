Новую станцию метро открыли в Нижнем Новгороде к ЧМ

Пятнадцатая станция метрополитена "Стрелка", расположенная у построенного к ЧМ-2018 стадиона в Нижнем Новгороде, заработала.

Об этом проинформировали в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

Работы по продлению линии метро от станции "Московская" до станции "Стрелка" начались в 2015 году. Отмечается, что общая стоимость строительства "Стрелки" и тоннелей составляет около 11,7 миллиардов рублей. Окончательная сумма будет названа позже, поскольку для завершения работы выделялись дополнительные средства.

Расчетный пассажиропоток станции "Стрелка" составит во время ЧМ 25-30 тысяч пассажиров в сутки, после проведения спортивного мероприятия в России - около 8-12 тысяч пассажиров в сутки.

Ранее сообщалось, что к чемпионату мира по футболу в России Музей Москвы подготовил специальную программу под названием «Город футбола». В программу входит несколько исторических выставок, поле для уличного футбола и трансляции матчей сборной России на Зубовском бульваре.