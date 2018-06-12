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Елизавета II поздравила Путина с Днем России

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При авиаударе в сирийской провинции Эль-Хасака погибли более 10 человек
18:09   12 Июня 2018
Весь мир
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Елизавета II поздравила Путина с Днем России

Елизавета II поздравила Путина с Днем России

Королева Великобритании Елизавета II поздравил граждан РФ и президента страны Владимира Путина с Днем России.

Монарх направила лучшие пожелания народу России. Текст поздравления размещен в твиттер-странице посольства Великобритании в Москве.

В этот день 28 лет назад в России приняли Декларацию о суверенитете. Название праздника «День России» закрепилось в 2002 году после вступления в силу Трудового кодекса.

 

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Автор: Павел Никифоров
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