Елизавета II поздравила Путина с Днем России
Королева Великобритании Елизавета II поздравил граждан РФ и президента страны Владимира Путина с Днем России.
Монарх направила лучшие пожелания народу России. Текст поздравления размещен в твиттер-странице посольства Великобритании в Москве.
В этот день 28 лет назад в России приняли Декларацию о суверенитете. Название праздника «День России» закрепилось в 2002 году после вступления в силу Трудового кодекса.
"Мне приятно направить свои наилучшие пожелания российскому народу по случаю празднования национального праздника – Дня России. Королева Елизавета" @RoyalFamily pic.twitter.com/n2TP7rjWpc— UKinRussia???????????????? (@ukinrussia) June 12, 2018