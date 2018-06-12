Елизавета II поздравила Путина с Днем России

Королева Великобритании Елизавета II поздравил граждан РФ и президента страны Владимира Путина с Днем России.

Монарх направила лучшие пожелания народу России. Текст поздравления размещен в твиттер-странице посольства Великобритании в Москве.

В этот день 28 лет назад в России приняли Декларацию о суверенитете. Название праздника «День России» закрепилось в 2002 году после вступления в силу Трудового кодекса.