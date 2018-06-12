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18:07   12 Июня 2018
Россия
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Музей Москвы подготовил специальную программу к чемпионату мира

Музей Москвы подготовил специальную программу к чемпионату мира

Программа называется «Город футбола».

В нее войдут выставки об истории игры и трансляции на Зубовском бульваре, рассказал московский градоначальник Сергей Собянин на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

 

 

Центральной частью программы станет проект Adidas Creators Base. Во дворе музея установят уличный экран для просмотра матчей сборной России, а также оборудуют футбольное поле, где состоятся турниры среди мужчин и женщин. Также на территории музея пройдут музыкальные концерты, воркшопы популярных художников, будут организованы встречи со спортсменами.

Музей Москвы подготовил специальную программу к чемпионату мира

В одном из корпусов музея планируют оформить историческую арт-инсталляцию, в которой будут использоваться старые фотоснимки 1920-х годов, которые ранее нигде не показывались – кадры матча на Ивановской площади в Кремле из коллекции Музея Москвы.

В период ЧМ по футболу музей Москвы сделает скидку 50% на билеты при предъявлении паспорта болельщика. Скидка распространяется и на филиалы музея - Музей археологии Москвы, Старый Английский двор, Центр Гиляровского, Музей истории Лефортово, усадьба Влахернское-Кузьминки.

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Автор: Ольга Шпакова
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