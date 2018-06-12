МЧС опубликовало фотографии катамарана, затонувшего под Волгоградом

Катамаран, который столкнулся с баржей, подняли на сушу во вторник, 12 июня.

Судно достали из воды при помощи автокрана, сообщают спасатели. Операция по поиску завершилась. Также не произошло разлива топлива в результате инцидента. Сейчас сотрудники правоохранительных органов обследуют катамаран.

Вечером понедельника катамаран столкнулся с баржей. Инцидент произошел недалеко от грузового порта в Ворошиловском районе под Волгоградом. На борту судна находились 16 человек, 11 погибли. Пятерых удалось спасти, трем из них понадобилась госпитализация. Сообщалось, что капитан, управляя катамараном, находился в состоянии алкогольного опьянения.