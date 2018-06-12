Кадыров поздравил Путина с Днем России

Помимо президента РФ Владимира Путина чеченский лидер Рамзан Кадыров также поздравил с праздником и россиян. Текст опубликован на странице политика во «ВКонтакте».

Кадыров в поздравлении отметил, что «любые козни» против государства бессмысленны. Также он напомнил, что 28 лет назад в России приняли декларацию о суверенитете страны. Именно этот день положил начало новой истории РФ, считает глава Чечни.

«Любые козни бессмысленны», — отметил Кадыров.

Ранее с Днем России граждан страны поздравили Владимир Путин и премьер-министр страны Дмитрий Медведев.