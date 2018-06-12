ЛНР: Военная техника на полигонах не нарушает «Минск-2»

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что военная техника в районе ЛНР не нарушает минские договоренности о местах размещения тяжелого вооружения.

Техника и вооружение, фигурирующие в отчете СММ ОБСЕ, находится там давно и не нарушает минские договоренности, подчеркнул он, таким образом ответив на вопрос представителя СМИ.

По его словам, техника близ населенных пунктов Красный Луч, Миусинск, Шимшиновка, Круглик и Бугаевка располагается на полигонах, где военные Народной милиции ЛНР проходят обучение.

Также Марочко рассказал, что у линии соприкосновения в Донбассе была замечена группа украинских силовиков в военной форме российского образца. Он предположил, что это может стать основанием для дискредитирующей информационной кампании, направленной против ЛНР и военнослужащих России.