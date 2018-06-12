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17:21   12 Июня 2018
Россия
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Следствие назвало виновником инцидента на Волге капитана катамарана

Следствие назвало виновником инцидента на Волге капитана катамарана

Первые результаты расследования инцидента на Волге позволили следователям выдвинуть версию, что в гибели 11 человек виновен владелец катамарана, который управлял им пьяным.

Об этом проинформировала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Она сообщила, что рулевой проигнорировал световые и звуковые сигналы, которые посылала его судну баржа.

Следствие сообщило, что на катамаране находились 16 человек, тогда как он рассчитан только на 12 мест. Также выяснилось, что катамаран не состоял на учете с прошлого года.

Следствие назвало виновником инцидента на Волге капитана катамарана

Ространснадзор ранее также сообщил, что у владельца катамарана не было разрешения на перевозку пассажиров.

Инцидент у речного порта Волгограда случился в понедельник вечером. Прогулочный катамаран столкнулся с порожними наливными баржами, после чего стал быстро погружаться в воду. Удалось спастись только пятерым. Трое из них находятся в больнице.

Власти Волгоградского района сообщили, что катамараном управлял бывший глава Калачевского района Дмитрий Хахалев.

 

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #происшествия #волгоград #катамаран #дмитрий хахалев
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