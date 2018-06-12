Путин примет участие в заседании конгресса ФИФА перед ЧМ-2018

Президент РФ Владимир Путин поучаствует в заседании 68 конгресса ФИФА в среду, 13 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

Мероприятие пройдет в Экспоцентре накануне Чемпионата мира по футболу. В этот же день Путин прибудет на гала-концерт звезд мировой оперной сцены. В шоу примет участие дирижер Валерий Гергиев.

Пресс-служба ФИФА сообщала, что в праздничной церемонии открытия поучаствуют певец Робби Уильямс и футболист Роналдо. Чемпионат мира по футболу начнется 14 июня, а завершится 15 июля. Футбольные команды примут 11 городов России.