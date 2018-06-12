Мы в соц.сетях:
Новую станцию метро открыли в Нижнем Новгороде к ЧМ

Новую станцию метро открыли в Нижнем Новгороде к ЧМ

 Музей Москвы подготовил специальную программу к чемпионату мира

Музей Москвы подготовил специальную программу к чемпионату мира
Алиев предложил Порошенко поучаствовать в проекте «Южного газового коридора»

Алиев предложил Порошенко поучаствовать в проекте «Южного газового коридора»

 ЛНР: Военная техника на полигонах не нарушает «Минск-2»

ЛНР: Военная техника на полигонах не нарушает «Минск-2»
Елизавета II поздравила Путина с Днем России

Елизавета II поздравила Путина с Днем России

 При авиаударе в сирийской провинции Эль-Хасака погибли более 10 человек

При авиаударе в сирийской провинции Эль-Хасака погибли более 10 человек
Новую станцию метро открыли в Нижнем Новгороде к ЧМ

Новую станцию метро открыли в Нижнем Новгороде к ЧМ

 Музей Москвы подготовил специальную программу к чемпионату мира

Музей Москвы подготовил специальную программу к чемпионату мира
Алиев предложил Порошенко поучаствовать в проекте «Южного газового коридора»

Алиев предложил Порошенко поучаствовать в проекте «Южного газового коридора»

 ЛНР: Военная техника на полигонах не нарушает «Минск-2»

ЛНР: Военная техника на полигонах не нарушает «Минск-2»
Елизавета II поздравила Путина с Днем России

Елизавета II поздравила Путина с Днем России

 При авиаударе в сирийской провинции Эль-Хасака погибли более 10 человек

При авиаударе в сирийской провинции Эль-Хасака погибли более 10 человек
16:59   12 Июня 2018
Россия
37

Путин примет участие в заседании конгресса ФИФА перед ЧМ-2018

Путин примет участие в заседании конгресса ФИФА перед ЧМ-2018

Президент РФ Владимир Путин поучаствует в заседании 68 конгресса ФИФА в среду, 13 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

Мероприятие пройдет в Экспоцентре накануне Чемпионата мира по футболу. В этот же день Путин прибудет на гала-концерт звезд мировой оперной сцены. В шоу примет участие дирижер Валерий Гергиев.

Пресс-служба ФИФА сообщала, что в праздничной церемонии открытия поучаствуют певец Робби Уильямс и футболист Роналдо. Чемпионат мира по футболу начнется 14 июня, а завершится 15 июля. Футбольные команды примут 11 городов России.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#россия #путин #политика #чм-2018 #фифа #чм #чм 2018
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Руководство ДНР не знает о разрушении дамбы завода химотходов в Торецке Ближнее зарубежье
Руководство ДНР не знает о разрушении дамбы завода химотходов в Торецке
По информации министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины, в хранилище, где произошло ЧП, находится 270 тонн химикатов.
17:32   12 Июня 2018
57
Вассерман: Гайдар бежит из Одессы, боясь расплаты Ближнее зарубежье

Вассерман: Гайдар бежит из Одессы, боясь расплаты

15:49   12 Июня 2018
2363
Вице-председатель комитета ООН: Обвинения Украины в адрес РФ снова отклонят Весь мир

Вице-председатель комитета ООН: Обвинения Украины в адрес РФ снова отклонят

13:51   12 Июня 2018
525
Скорых результатов от встречи Трампа и Ким Чен Ына ждать не стоит — Клинцевич Весь мир

Скорых результатов от встречи Трампа и Ким Чен Ына ждать не стоит — Клинцевич

12:13   12 Июня 2018
80
Самое читаемое
Журналист рассказала в Бундестаге о стрельбе Украины по своим городам

Журналист рассказала в Бундестаге о стрельбе Украины по своим городам

 Журналист из Украины рассказал в Берлине о страхе Порошенко перед критикой

Журналист из Украины рассказал в Берлине о страхе Порошенко перед критикой

 Как Ким Чен Ын опустил США до своего уровня

Как Ким Чен Ын опустил США до своего уровня

 Вассерман: Гайдар бежит из Одессы, боясь расплаты

Вассерман: Гайдар бежит из Одессы, боясь расплаты