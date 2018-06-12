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16:57   12 Июня 2018
Россия
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МИД РФ заявил о нулевом эффекте новых санкций США

МИД РФ заявил о нулевом эффекте новых санкций США

Расширение антироссийских санкций, объявленное накануне американским Минфином, даст нулевой результат.

Об этом говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства. В документе подчеркивается, что Москву не удастся заставить изменить самостоятельную политику на международной арене.

Соединенные штаты возомнили себя мировым жандармом, пытаясь оказывать давление на Россию, они лишь демонстрируют свою беспомощность, подчеркнули в МИД РФ.

В ведомстве также сделали акцент на том, что Вашингтон уже дважды расширял антироссийские санкции в канун национальных праздников – Дня Победы и Дня России.

МИД РФ заявил о нулевом эффекте новых санкций США

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев накануне заявил, что санкционный механизм Америки вышел из-под контроля здравого смысла.

Американский министр финансов Стивен Мнучин объяснил санкции тем, что пять юридических лиц и трое россиян, против которых введены новые санкции, якобы могут представлять опасность для его страны и ее союзников.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #сша #санкции #политика #мид рф
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