МИД РФ заявил о нулевом эффекте новых санкций США

Расширение антироссийских санкций, объявленное накануне американским Минфином, даст нулевой результат.

Об этом говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства. В документе подчеркивается, что Москву не удастся заставить изменить самостоятельную политику на международной арене.

Соединенные штаты возомнили себя мировым жандармом, пытаясь оказывать давление на Россию, они лишь демонстрируют свою беспомощность, подчеркнули в МИД РФ.

В ведомстве также сделали акцент на том, что Вашингтон уже дважды расширял антироссийские санкции в канун национальных праздников – Дня Победы и Дня России.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев накануне заявил, что санкционный механизм Америки вышел из-под контроля здравого смысла.

Американский министр финансов Стивен Мнучин объяснил санкции тем, что пять юридических лиц и трое россиян, против которых введены новые санкции, якобы могут представлять опасность для его страны и ее союзников.