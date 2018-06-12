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Ближнее зарубежье
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Руководство ДНР не знает о разрушении дамбы завода химотходов в Торецке

Руководство ДНР не знает о разрушении дамбы завода химотходов в Торецке

По информации министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины, в хранилище, где произошло ЧП, находится 270 тонн химикатов.

Руководство самопровозглашенной Донецкой народной республики не в курсе о ЧП на фенольном заводе в Торецке, который находится под контролем Киева. Ранее министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины в своем Twitter сообщило, что разрушена дамба хвостохранилища фенольного завода, где хранится 270 тонн отходов. 

Замкомандующего корпусом Минобороны ДНР Эдуард Басурин сообщил корреспонденту ИА «Политика сегодня», что не слышал о самом ЧП, хотя о плохом состоянии дамбы известно давно.

«Мы давно говорили, что она в плачевном состоянии  и туда надо вкладывать большие деньги.  На это и международные организации обращали внимание. Завод — не на нашей территории. Мы не можем выехать или направить специалиста для того, чтобы обследовать его», — сказал Басурин.

Руководство ДНР не в курсе о разрушении дамбы завода химотходов на украинской территории

Он отметил, что если реально произошла чрезвычайная ситуация, последствия заденут и жителей ДНР.

В украинском министерстве сообщили, что специалисты на месте взяли на анализы пробы почвы и воздуха, также обследуют водоемы на предмет загрязнения.

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Автор: Мария Владимирова
#россия #украина #днр #басурин #химикаты
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