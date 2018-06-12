Власти подтвердили, что затонувшим на Волге катамараном управлял экс-глава района

Власти Волгоградской области подтвердили, что катамараном владел и управлял во время инцидента экс-глава Калачевского района Дмитрий Хахалев.

Об этом пишет ТАСС. Ранее источник сообщал, что катамаран находился под управлением Хахалева.

Начальник волгоградского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Вячеслав Барканов сообщил, что капитан катамарана находился с состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел накануне. Катамаран столкнулся с баржей в 250 метрах от берега у грузового порта в Волгограде.

Жертвами происшествия стали 11 человек. Спастись удалось только пятерым пассажирам, в настоящее время трое из них находятся в больнице. В экстренных службах сообщали, что катамаран вышел на воду без разрешения.

В администрации региона сообщили, что Хахалев входит в число погибших.