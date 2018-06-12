США выдумывают врага там, где его нет, заявили в МИД России

Комментарий на новые санкции США в отношении РФ опубликовал департамент информации и печати Министерства иностранных дел России.

В ведомстве считают, что Вашингтон при вводе новых санкций против Москвы только выдумывает врага там, где его нет. Соединенные Штаты не занимаются борьбой с террористами или другими серьезными проблемами.

Глава министерства финансов США Стивен Мнучин в минувший понедельник заявил о добавлении в санкционный список пяти IT-компаний и трех физлиц из России. Политик отметил, что попавшие под санкции «несли угрозы» безопасности Вашингтона и партнерам.

В МИД отметили, что США показали недальновидность новыми санкциями. Такая политика опасна. «История спросит с инициаторов», считают в ведомстве.