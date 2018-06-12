Мы в соц.сетях:
МИД РФ заявил о нулевом эффекте новых санкций США

МИД РФ заявил о нулевом эффекте новых санкций США

 Власти подтвердили, что затонувшим на Волге катамараном управлял экс-глава района

Власти подтвердили, что затонувшим на Волге катамараном управлял экс-глава района
Порошенко приветствует итоги встречи лидеров США и КНДР

Порошенко приветствует итоги встречи лидеров США и КНДР

 Вассерман: Гайдар бежит из Одессы, боясь расплаты

Вассерман: Гайдар бежит из Одессы, боясь расплаты
Трамп: Слова Трюдо будут стоить ему больших денег

Трамп: Слова Трюдо будут стоить ему больших денег

 Москва введет санкции против американцев-русофобов — Рябков

Москва введет санкции против американцев-русофобов — Рябков
МИД РФ заявил о нулевом эффекте новых санкций США

МИД РФ заявил о нулевом эффекте новых санкций США

 Власти подтвердили, что затонувшим на Волге катамараном управлял экс-глава района

Власти подтвердили, что затонувшим на Волге катамараном управлял экс-глава района
Порошенко приветствует итоги встречи лидеров США и КНДР

Порошенко приветствует итоги встречи лидеров США и КНДР

 Вассерман: Гайдар бежит из Одессы, боясь расплаты

Вассерман: Гайдар бежит из Одессы, боясь расплаты
Трамп: Слова Трюдо будут стоить ему больших денег

Трамп: Слова Трюдо будут стоить ему больших денег

 Москва введет санкции против американцев-русофобов — Рябков

Москва введет санкции против американцев-русофобов — Рябков
16:16   12 Июня 2018
Весь мир
54

Трамп: Слова Трюдо будут стоить ему больших денег

Трамп: Слова Трюдо будут стоить ему больших денег

Таким образом президент США Дональд Трамп прокомментировал высказывание канадского премьера Джастина Трюдо об «оскорбительных американских пошлинах».

Американский лидер считает, что Трюдо тем самым допустил ошибку, которая обойдется ему в солидную сумму. Слова Трампа привел телеканал ABC.

Накануне завершился саммит «большой семерки». Встреча проходила в канадской провинции Квебек. По итогам заседания Трюдо назвал пошлины США на алюминий и сталь «оскорбительными» и заявил, что не даст никому «помыкать собой». Трамп, комментируя слова коллеги, отметил, что Трюдо не стоило делать этого, назвав слова премьера «ошибкой». Однако президент США «хорошо относится» к канадском политику.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#сша #политика #трамп #канада #весь мир #трюдо #саммит большой семерки
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Вассерман: Гайдар бежит из Одессы, боясь расплаты Ближнее зарубежье
Вассерман: Гайдар бежит из Одессы, боясь расплаты
Политолог считает, что Марию Гайдар будут посылать туда, где требуется развалить страну или регион.
15:49   12 Июня 2018
1349
Вице-председатель комитета ООН: Обвинения Украины в адрес РФ снова отклонят Весь мир

Вице-председатель комитета ООН: Обвинения Украины в адрес РФ снова отклонят

13:51   12 Июня 2018
456
Скорых результатов от встречи Трампа и Ким Чен Ына ждать не стоит — Клинцевич Весь мир

Скорых результатов от встречи Трампа и Ким Чен Ына ждать не стоит — Клинцевич

12:13   12 Июня 2018
72
Депутат Госдумы уверен, что новыми санкциями США просто удаляют конкурентов Россия

Депутат Госдумы уверен, что новыми санкциями США просто удаляют конкурентов

19:05   11 Июня 2018
412
Самое читаемое
Журналист рассказала в Бундестаге о стрельбе Украины по своим городам

Журналист рассказала в Бундестаге о стрельбе Украины по своим городам

 Журналист из Украины рассказал в Берлине о страхе Порошенко перед критикой

Журналист из Украины рассказал в Берлине о страхе Порошенко перед критикой

 Как Ким Чен Ын опустил США до своего уровня

Как Ким Чен Ын опустил США до своего уровня

 Посвященные проблемам свободы слова на Украине слушания прошли в Берлине

Посвященные проблемам свободы слова на Украине слушания прошли в Берлине