Трамп: Слова Трюдо будут стоить ему больших денег

Таким образом президент США Дональд Трамп прокомментировал высказывание канадского премьера Джастина Трюдо об «оскорбительных американских пошлинах».

Американский лидер считает, что Трюдо тем самым допустил ошибку, которая обойдется ему в солидную сумму. Слова Трампа привел телеканал ABC.

Накануне завершился саммит «большой семерки». Встреча проходила в канадской провинции Квебек. По итогам заседания Трюдо назвал пошлины США на алюминий и сталь «оскорбительными» и заявил, что не даст никому «помыкать собой». Трамп, комментируя слова коллеги, отметил, что Трюдо не стоило делать этого, назвав слова премьера «ошибкой». Однако президент США «хорошо относится» к канадском политику.