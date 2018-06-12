Порошенко приветствует итоги встречи лидеров США и КНДР

Украинский лидер Петр Порошенко приветствует итоги саммита американского и северокорейского лидеров.

Он заявил, что встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре приближает мир к восстановлению мира на Корейском полуострове.

Порошенко также отметил в Twitter решительное лидерство Трампа, благодаря которому установление мира на Корейском полуострове уже не кажется невозможным.

Вітаю результати історичної зустрічі президента США з лідером КНДР у Сингапурі. Завдяки рішучому лідерству Президента Трампа шлях до встановлення миру на Корейському півострові нині вже не є таким неможливим. — Петро Порошенко (@poroshenko) June 12, 2018

12 июня в Сингапуре прошел первый в истории саммит президента Соединенных Штатов Америки и лидера Северной Кореи.

По результатам встречи глава США заявил о подписании совместного документа и отметил, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова вскоре начнется.

Ким Чен Ын оценил подписание документа как "новый старт" в двусторонних отношениях, который принесет "большие перемены".