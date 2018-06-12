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Ближнее зарубежье
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Порошенко приветствует итоги встречи лидеров США и КНДР

Порошенко приветствует итоги встречи лидеров США и КНДР

Украинский лидер Петр Порошенко приветствует итоги саммита американского и северокорейского лидеров.

Он заявил, что встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре приближает мир к восстановлению мира на Корейском полуострове.

Порошенко также отметил в Twitter решительное лидерство Трампа, благодаря которому установление мира на Корейском полуострове уже не кажется невозможным.

12 июня в Сингапуре прошел первый в истории саммит президента Соединенных Штатов Америки и лидера Северной Кореи.

По результатам встречи глава США заявил о подписании совместного документа и отметил, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова вскоре начнется.

Ким Чен Ын оценил подписание документа как "новый старт" в двусторонних отношениях, который принесет "большие перемены".

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Автор: Ольга Шпакова
#сша #порошенко #украина #кндр #трамп #саммит #ким чен ын
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