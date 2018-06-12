Дзюба призвал россиян поддержать национальную сборную на ЧМ-2018

Турнир еще не начался, а вы уже немного агрессивно ведете себя с нами, посетовал футболист.

Он попросил граждан поддержать национальную сборную. Сначала стоит дождаться окончания чемпионата мира, а уже потом судить о том, кто и как сыграл, передает слова нападающего сборной Артема Дзюбы ТАСС.

Спортсмен заверил, что команда активно готовится к матчам. Сборная не собирается проигрывать и надеется, что болельщики сплотятся вокруг нее. Она же взамен «положит все на алтарь победы».

Первый матч в рамках ЧМ-2018 российская сборная проведет уже 14 июня на московском стадионе «Лужники». Россияне встретятся с футболистами из Саудовской Аравии. Кроме того, в ходе группового этапа турнира сборная РФ сыграет против команд Египта и Уругвая.

Чемпионат мира по футболу в этом году пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.