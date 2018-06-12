Лукашенко: К заседанию госсовета Союзного государства все готово

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о том, что к проведению в Минске заседания Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и РФ все подготовлено.

В ходе встречи с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой президент отметил, что обсуждал эту тему с главой РФ Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Китае и констатировал, что к проведению этого мероприятия все готово.

Лукашенко предложил Рапоте проанализировать проект повестки дня заседания, чтобы обсудить предложения по ее дополнению. Госсекретарь отметил, что повестка дня заседания ВГС действительно уже подготовлена.

Высший государственный совет пройдет в Минске 19 июня. В ходе заседания запланирован ряд мероприятий, в том числе рассмотрение итогов торгово-экономического сотрудничества Белоруссии и России за 2017 год. Всего в повестку дня входит около десятка вопросов.