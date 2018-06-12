СМИ: Капитан катамарана, столкнувшегося на Волге с баржей, был пьян

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу ГБУЗ «Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» Вячеслава Барканова.

Отмечается, что в бюро поступило 11 тел, специалисты пока что осмотрели восемь из них. У капитана частично затонувшего судна в крови обнаружен алкоголь — 2,17 промилле. Такое количество соответствует средней стадии опьянения. Сильная стадия начинается с 2,5 промилле.

Ранее недалеко от грузового порта под Волгоградом катамаран столкнулся с баржей. В лодке находилось 16 человек, 11 из них погибли. Пятерых удалось спасти, трем понадобилась срочная госпитализация. Возбуждено уголовное дело.

Капитана катамарана Дмитрий Хахалев являлся экс-главой Калачевского района Волгоградской области. Также ранее был депутатом Волгоградской думы.