Путин назвал гарантией суверенитета России любовь и ответственность граждан

Российский лидер Владимир Путин заявил, что незыблемость суверенитета страны обеспечивается готовностью каждого россиянина решать общенациональные и повседневные задачи.

В ходе торжественного приема в Кремле по случаю Дня России президент в своей речи подчеркнул, что деятельная любовь к России, ответственность и готовность каждого присоединиться к решению задач является гарантией незыблемости суверенитета нашего государства.

По словам главы РФ, российскому народу всегда удавалось с достоинством преодолевать любые трудности. Стержнем его единства является преданность Отчизне.

Путин отметил, что Россия богата умными, талантливыми и смелыми людьми, которые способны добиваться потрясающих успехов, приведя в пример лауреатов Государственной премии.

Россияне чувствуют неразрывную связь с историей, с духовными ценностями и нравственными устоями, добавил глава государства.