Хакеры от имени белорусский чиновников оставили послания России

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15:10   12 Июня 2018
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Аккаунты нескольких белорусских ведомств и чиновников в соцсетях подверглись кибератаке, пишет во вторник ТАСС.

Неизвестные хакеры оставляют на страницах официальных лиц публикации, посвященные отношениям Минска с Москвой. В частности, 12 июня, злоумышленники взломали Facebook-аккаунт Следственного комитета республики и оставили запись о том, что следователи с позволения белорусского президента Александра Лукашенко и в соответствии с ожиданиями РФ прекратят участвовать в Межведомственной Комиссии по безопасности в информационной сфере.

Накануне похожая запись появилась на странице в Twitter первого заместителя главы администрации президента Максима Рыженкова. Хакеры там извинились от имени Лукашенко перед Москвой за «предпринятые меры против Российской Федерации в сфере информационной безопасности». Они также прикрепили скриншот с поддельным обращением главы администрации президента Белоруссии Натальи Кочановой к, очевидно, российскому коллеге Антону Вайно.

Кочанова якобы извинилась перед россиянином за то, что меры Минска в сфере информационной безопасности «воспринимаются как признаки информационной войны против РФ».

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Автор: Юлия Халус
#россия #политика #белоруссия #хакеры #новости #весь мир #кибератака
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