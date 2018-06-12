Хакеры от имени белорусский чиновников оставили послания России

Аккаунты нескольких белорусских ведомств и чиновников в соцсетях подверглись кибератаке, пишет во вторник ТАСС.

Неизвестные хакеры оставляют на страницах официальных лиц публикации, посвященные отношениям Минска с Москвой. В частности, 12 июня, злоумышленники взломали Facebook-аккаунт Следственного комитета республики и оставили запись о том, что следователи с позволения белорусского президента Александра Лукашенко и в соответствии с ожиданиями РФ прекратят участвовать в Межведомственной Комиссии по безопасности в информационной сфере.

Накануне похожая запись появилась на странице в Twitter первого заместителя главы администрации президента Максима Рыженкова. Хакеры там извинились от имени Лукашенко перед Москвой за «предпринятые меры против Российской Федерации в сфере информационной безопасности». Они также прикрепили скриншот с поддельным обращением главы администрации президента Белоруссии Натальи Кочановой к, очевидно, российскому коллеге Антону Вайно.

Кочанова якобы извинилась перед россиянином за то, что меры Минска в сфере информационной безопасности «воспринимаются как признаки информационной войны против РФ».