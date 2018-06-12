Собянин поздравил жителей Москвы с Днем России

Столичный мэр Сергей Собянин опубликовал поздравление на странице в твиттере.

Политик предложил москвичам отпраздновать мероприятие в парках и усадьбах города. Собянин также подчеркнул столичный вклад в развитие России и укрепление государственности.

Накануне россиян поздравил глава государства Владимир Путин. Президент отметил, что День России означает свободную, перспективную страну. Также праздник напоминает о победах предков и величии истории государства.