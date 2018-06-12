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Вассерман: Гайдар бежит из Одессы, боясь расплаты

Вассерман: Гайдар бежит из Одессы, боясь расплаты

Политолог считает, что Марию Гайдар будут посылать туда, где требуется развалить страну или регион.

Мария Гайдар поспешила досрочно сложить с себя полномочия депутата Одесского облсовета, чтобы избежать ответа за провал. Такое мнение информагентству «Политика cегодня» высказал политолог и публицист Анатолий Вассерман, комментируя сообщение о том, что депутаты Одесского областного совета утвердили решение о сложении депутатского мандата советником президента Украины Гайдар. 

 «Одесский областной совет в целом значительно разумнее и взвешеннее, чем Мария Егоровна Гайдар. Она пришла в Одессу, когда кресло главы областной администрации занимал Михаил Саакашвили, человек, мягко говоря, далекий от вменяемости. Попыталась поучаствовать во многих его затеях, в итоге провалившихся. Естественно она глубоко разочарована и хочет оказаться подальше от того момента, когда за саму сущность этих затей начнут спрашивать с нее. А это далеко не за горами», — считает  Вассерман. 

Вассерман: Гайдар бежит из Одессы, боясь расплаты

Мария Гайдар — дочь российского политика и экономиста Егора Гайдара. На протяжении нескольких лет она была советником губернатора Кировской области Никиты Белых (сейчас отбывающего наказание в колонии за взятку). В июле 2015 года она приехала в Одессу, получила паспорт гражданки Украины и написала заявление об отказе от российского гражданства. В октябре того же года избрана депутатом Одесского облсовета от «Блока Петра Порошенко». В январе 2016 года — официально назначена заместителем главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили, ныне опального. Впрочем, уже в мае 2016-го она подала в отставку. В марте 2017 года президент Украины Петр Порошенко назначил ее своим внештатным советником. 

На печальную участь тех, с кем работала Гайдар обратил внимание телеведущий Владимир Соловьев в своем Twitter. 

Анатолий Вассерман считает, что Гайдар в будущем еще не раз сменит место работы.

«Желаю вписаться в команду международных менеджеров, которых их транснациональные хозяева кидают с места на место, когда надо срочно развалить какую-нибудь страну или регион. И пусть их кидает с места на место, как в классическом ашкеназском  проклятье», — сказал политолог. 

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Автор: Мария Владимирова
#украина #одесса #анатолий вассерман #мария гайдар
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