Учителя запустили флешмоб в поддержку уволенной за фото в купальнике коллеги

Российские педагоги запустили флешмоб, чтобы поддержать уволенную за снимок в купальнике учительницу из Омска.

Учителя со всей России выкладывают фото в купальных костюмах, сопровождая посты хэштегами #УчителяТожеЛюди. В акции участвуют не только женщины, коллеги противоположного пола тоже проявили инициативу.

Администрация группы «Омбудсмен образования» разместила сообщение в поддержку омской учительницы, призвав российских учителей помочь посредством флешмоба обратить внимание общественности к несправедливому увольнению.

Напомним, 26-летнюю омскую учительницу, которая ходила на курсы модельной школы, уволили за фото, где она позировала в купальнике в стиле пин-ап. Снимок появился в профиле модельной школы в Instagram. Руководство образовательного учреждения, где работала учительница, решило, что такое хобби противоречит кодексу этики педагогов.